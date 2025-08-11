В Челябинской области автомобиль скорой медпомощи спровоцировал массовое ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска устанавливают все обстоятельства происшествия.
Сообщается, что 45-летний водитель, управляя УАЗ-39623, двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
В районе дома 40-Д по улице Зеленая в условиях дождя неправильно выбрал скорость движения и совершил наезд на остановившийся автомобиль марки Skoda Octavia, за рулем был 62-летний водитель.
От удара иномарка продвинулась, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Lada Granta, управлял этой машиной 55-летний водитель.
В результате 26-летний пассажир отечественной легковушки получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.