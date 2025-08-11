Ричмонд
Подробности страшного убийства подростка в Молдове: У юноши произошла ссора с парнем постарше, которая закончилась поножовщиной — и все из-за девушки

Сотрудникам Инспектората полиции Кагула удалось задержать подозреваемого.

Источник: Комсомольская правда

Детали известны подробности смерти подростка, найденного на берегу пруда.

У 15-летнего погибшего выявили многочисленные ножевые ранения.

По данным следствия, у него произошел конфликт с 17-летним парнем из того же населённого пункта, который неоднократно оскорблял его девушку.

Оба договорились встретиться, чтобы «поговорить по-мужски», но 17-летний парень напал на него с ножом, нанеся несколько ударов, после чего задушил верёвкой.

После убийства он бросил тело 15-летнего подростка и скрылся в неизвестном направлении.

Источники портала Pulsmedia сообщают, что сотрудникам Инспектората полиции Кагула удалось задержать подозреваемого.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит предварительное заключение под стражу на 30 суток.

Напомним, подросток пропал 5 августа. Через два тело мальчика нашли в реке.

