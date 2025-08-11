Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: информация по вызволению белорусов из рабства в Испании уточняется

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Дипломаты уточняют информацию СМИ о вызволении белорусских граждан из рабства на нелегальных табачных фабриках, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Посольство Беларуси в Испании находится в контакте с полицией. В случае необходимости гражданам Беларуси будет оказана требуемая консульско-правовая помощь.

отметили в дипломатическом ведомстве

Ранее сообщалось, что в Испании силовые структуры ликвидировали преступную организацию. Она подпольно производила и продавали контрафактные и контрабандные табачные изделия.

Благодаря операции Гражданской гвардии и Службы таможенного контроля Испании из фактического рабства освободили 18 человек, среди которых есть граждане Беларуси. Их принуждали к работе в нечеловеческих условиях.

Люди попали в рабство после того, как приехали в Испанию четыре месяца назад по предложению одной из компаний, которая через соцсети предлагала работу в стройсфере. Будущим сотрудникам обещали зарплаты от 2,5 тысячи до 3 тысяч евро в месяц, однако в итоге они попали на подпольную фабрику.