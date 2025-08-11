МИД: информация по вызволению белорусов из рабства в Испании уточняется

Люди попали в рабство после того, как приехали в Испанию четыре месяца назад по предложению одной из компаний, которая через соцсети предлагала работу в стройсфере. Будущим сотрудникам обещали зарплаты от 2,5 тысячи до 3 тысяч евро в месяц, однако в итоге они попали на подпольную фабрику.