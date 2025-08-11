Подросток в Пуховичском районе забрался на высоковольтный столб и получил удар током

8 августа около 23.45 17-летний парень находился около железной дороги между станцией Руденск и остановочным пунктом Равнополье. Желая произвести впечатление на сверстников, он залез на высоковольтный столб линии электропередачи. Спускаясь, он потерял равновесие и коснулся металлического провода под напряжением. Получив удар током, упал вниз. Друзья незамедлительно вызвали спасателей.