Подросток в Пуховичском районе забрался на высоковольтный столб и получил удар током

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе подросток получил удар током, взобравшись на высоковольтный столб линии электропередачи. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

8 августа около 23.45 17-летний парень находился около железной дороги между станцией Руденск и остановочным пунктом Равнополье. Желая произвести впечатление на сверстников, он залез на высоковольтный столб линии электропередачи. Спускаясь, он потерял равновесие и коснулся металлического провода под напряжением. Получив удар током, упал вниз. Друзья незамедлительно вызвали спасателей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время молодой человек находится в больнице. У него диагностированы ожоги 40% тела. Его жизни ничего не угрожает.

Пуховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по этому факту. Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, которые привели к травмированию подростка.