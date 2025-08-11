Подросток в Пуховичском районе забрался на высоковольтный столб и получил удар током

8 августа около 23.45 17-летний парень находился около железной дороги между станцией Руденск и остановочным пунктом Равнополье. Желая произвести впечатление на сверстников, он залез на высоковольтный столб линии электропередачи. Спускаясь, он потерял равновесие и коснулся металлического провода под напряжением. Получив удар током, упал вниз. Друзья незамедлительно вызвали спасателей.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время молодой человек находится в больнице. У него диагностированы ожоги 40% тела. Его жизни ничего не угрожает.
Пуховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по этому факту. Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, которые привели к травмированию подростка.