Стало известно, как наказали калининградских врачей за убийство младенца

«Суд назначил калининградским врачам 9 и 9,5 лет колонии за убийство младенца», — пишут СМИ со ссылкой на решение суда.
Следствие утверждает, что в ноябре 2018 года в калининградский роддом № 4 поступила роженица, которая на сроке 23−24 недели родила мальчика весом всего 700 граммов. По версии следователей, исполняющая обязанности главврача Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич намеренно ввели ребенку сульфат магния, что привело к его смерти, уточняет издание «Мойка78».
Изначально в 2020 году Калининградский областной суд с участием присяжных оправдал врачей, посчитав недоказанным факт введения препарата. Однако позже прокуратура добилась отмены вердикта, и в 2021 году дело отправили на пересмотр. После этого обе медика были заключены под стражу. Фигурантки вину не признавали.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что дело калининградских врачей об убийстве младенца направили на пересмотр.