Стало известно, как наказали калининградских врачей за убийство младенца

Изначально в 2020 году Калининградский областной суд с участием присяжных оправдал врачей, посчитав недоказанным факт введения препарата. Однако позже прокуратура добилась отмены вердикта, и в 2021 году дело отправили на пересмотр. После этого обе медика были заключены под стражу. Фигурантки вину не признавали.