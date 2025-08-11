В Татарстане пресекли миллиардную схему обналичивания денег

Подозреваемые находили компании, желавшие получить наличные, и проводили через подконтрольные фирмы и индивидуальных предпринимателей безналичные переводы. Деньги снимались и передавались заказчикам за комиссию в 13−15%. Следствие оценивает незаконный доход участников в 86 миллионов рублей, а общий оборот — не менее 1,1 миллиарда рублей.
Фигурантов задержали при поддержке Росгвардии. Во время обысков в их квартирах и офисах изъяли документы, печати, банковские карты, технику и телефоны. Обыски прошли и у посредников, руководителей подконтрольных фирм, а также у клиентов схемы.
Заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Двое подозреваемых отправлены под домашний арест, третий находится под подпиской о невыезде, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.