В Ростове предпринимателя осудили за гибель пятерых работников

В донской прокуратуре уточнили, что осужденный был индивидуальным предпринимателем и вел деятельность по изготовлению автомобильных аксессуаров на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону. Предварительно, мужчина допустил к работе людей без надлежащего обучения и инструктажа. В итоге в июле 2024 года во время резки металла в помещении произошло возгорание. Происшествие стало причиной гибели пяти работников.