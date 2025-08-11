В Ростове предпринимателя осудили за гибель пятерых работников

В Ростове-на-Дону предпринимателя осудили за нарушение требований охраны труда, после которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— По статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 3 ст. 143 УК РФ) житель донской столицы получил два года колонии-поселения. Приговор в законную силу пока не вступил, — уточнили в СК.
В донской прокуратуре уточнили, что осужденный был индивидуальным предпринимателем и вел деятельность по изготовлению автомобильных аксессуаров на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону. Предварительно, мужчина допустил к работе людей без надлежащего обучения и инструктажа. В итоге в июле 2024 года во время резки металла в помещении произошло возгорание. Происшествие стало причиной гибели пяти работников.
