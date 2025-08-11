На предприятиях Башкирии за полгода погибли пять работников

За январь-июнь 2025 года в Башкирии зарегистрировали пять смертельных случаев на производстве. Как сообщила министр труда и соцзащиты республики Ленара Иванова, этот показатель оказался втрое ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда погибло 15 человек.