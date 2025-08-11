Китайские корабли столкнулись в Южно-Китайском море, преследуя филиппинский катер. Видео

Маркос также выразил недоумение по поводу предупреждения МИД Китая о том, что он «играет с огнем». Это предупреждение последовало после того, как на прошлой неделе во время визита в Индию филиппинский лидер заявил, что его стране «придется вмешаться», если между Пекином и Вашингтоном возникнет конфликт из-за Тайваня.