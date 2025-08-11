Китайские корабли столкнулись в Южно-Китайском море, преследуя филиппинский катер. Видео

В Южно-Китайском море судно береговой охраны Китая протаранило эсминец типа 052D «Гуйлинь» ВМС НОАК, сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».
Инцидент произошел у спорной отмели Скарборо во время преследования филиппинского корабля береговой охраны BRP Suluan. Как уточняет издание The Sun, коммодор Джей Тарриэла, представитель береговой охраны Филиппин, заявил, что их судно сопровождало лодки, доставлявшие помощь рыбакам, когда китайские военные корабли начали погоню.
Тарриэла уточнил, что сторожевик китайской береговой охраны совершил маневр на высокой скорости, что привело к удару о собственный эсминец. По его словам, корпус сторожевика получил значительные повреждения, сделавшие его непригодным для плавания.
Представитель береговой охраны Китая Гань Юй, в свою очередь, подтвердил факт конфронтации, однако не упомянул столкновение. Он заявил, что береговая охрана, действуя в соответствии с законом, применила меры для вытеснения филиппинских судов.
Этот инцидент стал очередным в серии столкновений между Китаем и Филиппинами в спорном участке Южно-Китайского моря. Через этот стратегически важный регион проходит до 60% мирового морского товарооборота. Пекин заявляет свои права на риф Скарборо, игнорируя международное решение о неправомерности этих претензий.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, комментируя последнее столкновение береговой охраны с Китаем возле отмели Скарборо, заявил в понедельник, что его страна не стремится к войне, но никогда не отдаст приказ своим судам покинуть спорные районы. Об этом сообщает South China Morning Post.
Маркос также выразил недоумение по поводу предупреждения МИД Китая о том, что он «играет с огнем». Это предупреждение последовало после того, как на прошлой неделе во время визита в Индию филиппинский лидер заявил, что его стране «придется вмешаться», если между Пекином и Вашингтоном возникнет конфликт из-за Тайваня.
«Я не понимаю, о чем они говорят. “Игры с огнем”? Я просто констатировал факты», — процитировал Маркоса SCMP.