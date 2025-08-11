В Краснодаре загорелась стоянка автобусов

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 14:31. Спустя пять минут на месте происшествия уже находились спасатели. Как выяснилось, огнем охватило 150 кв. метров на стоянке трех автобусов.