В Краснодаре загорелась стоянка автобусов

Пожар на стоянке автобусов на улице Уральской в Краснодаре локализовали.

Источник: Туподар ♥️ Краснодар

В Краснодаре загорелась стоянка автобусов. Пожар случился на улице Уральской днем 11 августа, сообщает МЦУ Краснодара.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 14:31. Спустя пять минут на месте происшествия уже находились спасатели. Как выяснилось, огнем охватило 150 кв. метров на стоянке трех автобусов.

В 14:47 возгорание локализовали на площади 150 кв. метров. В настоящее время ликвидация продолжается.

«К тушению пожара привлекается от МЧС России 8 человек личного состава и 2 единицы техники», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.