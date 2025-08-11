В Башкирии автовладельцам доступна скидка по транспортному налогу

Разница в платежах весьма ощутима. К примеру владельцы Lada Vesta (106 л.с.) экономят 1592 рубля и платят 2122 вместо 3714 рублей. Для Lada Granta (87 л.с.) экономия составляет 1305 рублей (870 против 2175 рублей), а Renault Duster (143 л.с.) обходится в 3575 рублей вместо 5005. За Kia Rio (123 л.с.) можно заплатить 2460 рублей, а не 4305.