Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неформалов избили в кафе Астаны

В Астане группа подростков в возрасте от 14 до 16 лет ворвалась в кофейню на улице Иманбаева и совершила нападение на своих сверстников. Как отмечают в социальных сетях, напали на детей, поведение которых считается неформальным.

Источник: Курсив

Как пишет Telegram-канал Astanovka98, инцидент произошел в минувшую пятницу, когда компания подростков, действуя организованно, вторглась в заведение, ориентированное на неформальную публику. Жертвы нападения подверглись физическому воздействию и угрозам, что привело к нарушению общественного порядка и потенциальному ущербу для репутации местных бизнесов.

Читатели, сообщившие о событии, отмечают, что такие атаки стали систематическими.

Агрессивно настроенные подростки нападают на своих сверстников, забирая телефоны, деньги, и называют это «геноцидом Арбата».

отмечают в соцсетях

Корреспондент «Курсива» обратился за комментарием в департамент полиции. Там заявили, что по данному факту всех участников инцидента задержали и доставили в отделение полиции. Им от 14 до 16 лет.

Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста, привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. В отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, к ответственности привлечены их родители по факту хулиганства, совершенного несовершеннолетними, а также проведены профилактические беседы.

сообщили в полиции Астаны

Полиция напоминает, что за нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность, а в случае с несовершеннолетними — ответственность их родителей или законных представителей.