Неформалов избили в кафе Астаны

Как пишет Telegram-канал Astanovka98, инцидент произошел в минувшую пятницу, когда компания подростков, действуя организованно, вторглась в заведение, ориентированное на неформальную публику. Жертвы нападения подверглись физическому воздействию и угрозам, что привело к нарушению общественного порядка и потенциальному ущербу для репутации местных бизнесов.
Читатели, сообщившие о событии, отмечают, что такие атаки стали систематическими.
Агрессивно настроенные подростки нападают на своих сверстников, забирая телефоны, деньги, и называют это «геноцидом Арбата».
Корреспондент «Курсива» обратился за комментарием в департамент полиции. Там заявили, что по данному факту всех участников инцидента задержали и доставили в отделение полиции. Им от 14 до 16 лет.
Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста, привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. В отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, к ответственности привлечены их родители по факту хулиганства, совершенного несовершеннолетними, а также проведены профилактические беседы.
Полиция напоминает, что за нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность, а в случае с несовершеннолетними — ответственность их родителей или законных представителей.