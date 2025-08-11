Шокирующий случай в Италии: Гражданин Молдовы тяжело ранил свою жену прямо на улице — прохожие вызвали полицию

Узнать больше по теме

Биография Евгении Гуцул

Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.