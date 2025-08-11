Шокирующий случай в Италии: Гражданин Молдовы тяжело ранил свою жену прямо на улице — прохожие вызвали полицию

Молдаванин в Италии ударил жену ножом на улице.
Шокирующий случай произошёл в итальянском городе Авеццано. 48-летний гражданин Молдовы пырнул ножом свою 42-летнюю жену, также молдаванку, прямо на улице. Об этом со ссылкой на местную прессу сообщает Pro TV.
Как пишет источник, группа молдаван гуляла по улицам итальянского городка. В какой-то момент мужчина ударил женщину ножом, после чего свидетели происшествия вызвали полицию.
Мужчина был задержан и отправлен в Рим в камеру предварительного заключения.
Женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Однако, как утверждают врачи, её жизнь находится вне опасности.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).
Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).
Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.
В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).