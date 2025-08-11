В уфимском детсаду искали клопов

В Уфе после многочисленных жалоб родителей на санитарное состояние детского сада № 284 специалисты Роспотребнадзора Башкирии провели проверку. Поводом стали подозрения о возможном наличии постельных клопов в дошкольном учреждении.
Как выяснилось, администрация садика еще в июле дважды обрабатывала все потенциально опасные зоны с привлечением профессиональных дезинсекторов. Контрольный осмотр 21 июля показал, что насекомые полностью исчезли.
Повторная проверка 7 августа окончательно подтвердила: в помещениях нет ни клопов, ни других паразитов. Детям ничего не угрожает, а условия в садике полностью безопасны, заключили в надзорном ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.