Задержанному замглавы Салехарда предъявлено обвинение в мошенничестве

По версии следствия, с 2022 по 2024 год Токарчук, злоупотребляя служебным положением и действуя в сговоре с группой лиц, организовал хищение более 3 миллионов рублей. Схема заключалась в заключении автономной некоммерческой организацией фиктивных договоров с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг, которые фактически не были предоставлены. Полученные по этим контрактам средства были присвоены и распределены между соучастниками. Примечательно, что ранее в отношении этого же ИП уже было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, связанном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.