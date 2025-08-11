Задержанному замглавы Салехарда предъявлено обвинение в мошенничестве

В Салехарде задержан Николай Токарчук, заместитель главы города, курирующий внутреннюю политику. Ему предъявлены обвинения по уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Как пишет URA.RU, правоохранители встретили Токарчука 10 августа в аэропорту Салехарда, сразу после возвращения из отпуска в Тюмени. По предварительным данным, это было связано с нарушениями в деятельности АНО «Медиацентр Салехард», которую он курировал. Источники издания, в частности, указывали на двойную оплату подрядчикам упомянутой АНО за одни и те же работы по городским информационным проектам.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год Токарчук, злоупотребляя служебным положением и действуя в сговоре с группой лиц, организовал хищение более 3 миллионов рублей. Схема заключалась в заключении автономной некоммерческой организацией фиктивных договоров с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг, которые фактически не были предоставлены. Полученные по этим контрактам средства были присвоены и распределены между соучастниками. Примечательно, что ранее в отношении этого же ИП уже было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, связанном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.
Пресс-служба администрации Салехарда подтвердила РИА Новости факт задержания.
Следствие активно работает над делом: проводятся допросы, проверки и назначаются экспертизы. Решается вопрос о мере пресечения для Николая Токарчука, а также ведутся действия с другими фигурантами.