Водитель на самосвале дважды наехал на людей в Новосибирске. Видео

Появились кадры, как в Кировском районе Новосибирска утром 10 августа самосвал Howo два раза въехал в группу людей. Они стояли на крыльце кафе-бара. Об инциденте сообщило региональное управление Следственного комитета в своем телеграм-канале.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство двух или более лиц.
Водитель самосвала дважды пытался наехать на группу людей у дома № 79б по улице Петухова. По данным СК, мужчина действовал умышленно, однако никто не пострадал — люди успели отбежать в стороны.
Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.
Следователи СК проводят розыск водителя и выясняют все обстоятельства происшествия.