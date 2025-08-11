Ричмонд
Водитель на самосвале дважды наехал на людей в Новосибирске. Видео

Появились кадры, как в Кировском районе Новосибирска утром 10 августа самосвал Howo два раза въехал в группу людей.

Водитель на самосвале дважды наехал на людей в Новосибирске
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

Появились кадры, как в Кировском районе Новосибирска утром 10 августа самосвал Howo два раза въехал в группу людей. Они стояли на крыльце кафе-бара. Об инциденте сообщило региональное управление Следственного комитета в своем телеграм-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство двух или более лиц.

Водитель самосвала дважды пытался наехать на группу людей у дома № 79б по улице Петухова. По данным СК, мужчина действовал умышленно, однако никто не пострадал — люди успели отбежать в стороны.

Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Следователи СК проводят розыск водителя и выясняют все обстоятельства происшествия.