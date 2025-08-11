Самарчанка получила 20 лет колонии за государственную измену

В Самаре завершился судебный процесс над местной жительницей, обвиняемой в поддержке иностранного государства и действиях, угрожающих безопасности России. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Женщина была задержана в сентябре 2023 года. В ходе обыска в её квартире были обнаружены элементы для создания самодельной бомбы и средства связи. Против нее было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, включая незаконное изготовление взрывчатых веществ, государственную измену, а также незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств.
Самарский областной суд признал подсудимую виновной по всем пунктам обвинения. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, а также штраф в размере 250 тысяч рублей.
