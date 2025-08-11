Суд в Армении признал незаконным арест Самвела Карапетяна

Параллельно с делом против Карапетяна развивается история с национализацией его «Электрических сетей». Менее чем через неделю после ареста миллиардера Пашинян сообщил о готовности плана по национализации. В июле власти Армении приняли соответствующие законы. Однако в том же месяце Карапетян выиграл дело против правительства страны по национализации в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Срочный арбитраж обязал Ереван воздержаться от шагов по конфискации «Электросетей». В ответ на это Армения пояснила, что будет руководствоваться собственным законодательством в вопросе национализации.