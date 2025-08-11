Суд в Армении признал незаконным арест Самвела Карапетяна

Суд в Армении признал незаконным арест российского бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщила его адвокат Лианна Гаспарян, передает местный портал Alphanews.
Решение принял Апелляционный суд Еревана.
«Суд подтвердил, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня 2025 года было незаконным, в результате чего он был незаконно лишен свободы на более чем 9 часов», — сообщила она.
РБК обратился за комментарием к Лианне Гаспарян.
Карапетяна арестовали по делу о публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). Как сообщала его защита, обвинения связаны с интервью, где он сказал, что «по-своему» примет участие в разрешении ситуации вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ). Церковь критиковал премьер-министр Никол Пашинян, несколько ее клириков арестованы по обвинениям в подготовке захвата власти.
Помимо этого, бизнесмену предъявили обвинения в отмывании денег.
Карапетяну 59 лет, он владелец компании «Ташир Групп». Его состояние — $3,2 млрд по версии российского Forbes. Компания носит название в честь его родного города в Армении. В число активов группы в России входят торговые центры «Рио» и Фора-банк. В Армении ей принадлежат «Электрические сети», обеспечивающие более 1 млн потребителей.
Параллельно с делом против Карапетяна развивается история с национализацией его «Электрических сетей». Менее чем через неделю после ареста миллиардера Пашинян сообщил о готовности плана по национализации. В июле власти Армении приняли соответствующие законы. Однако в том же месяце Карапетян выиграл дело против правительства страны по национализации в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Срочный арбитраж обязал Ереван воздержаться от шагов по конфискации «Электросетей». В ответ на это Армения пояснила, что будет руководствоваться собственным законодательством в вопросе национализации.