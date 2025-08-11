Ричмонд
На трассе в Ростовской области в ДТП погибли три человека, пострадал ребенок

Смертельное ДТП произошло на трассе Шахты — станица Раздорская.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области столкнулись два автомобиля. В этой аварии погибли трое взрослых, пострадала 8-летняя девочка, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла днем 11 августа на автодороге Шахты — станица Раздорская. Предварительно, водитель автомобиля «Мерседес» выехал на встречную полосу (там, где это было разрешено) и столкнулся с «Нивой».

— В ДТП погибли 59-летний водитель иномарки, 46-летний водитель отечественного автомобиля и его 42-летняя пассажирка. Пострадала 8-летняя девочка, которая находилась в «Ниве», — уточнили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия уже побывали автоинспекторы и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.

