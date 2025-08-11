Самарский аэропорт Курумоч возобновил работу

В аэропорту Курумоч в Самаре сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация.
Напомним, что в Курумоче действовали временные ограничения, введённые именно для поддержания безопасности воздушного движения.
