Самарский аэропорт Курумоч возобновил работу

В аэропорту Курумоч в Самаре сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация.

Напомним, что в Курумоче действовали временные ограничения, введённые именно для поддержания безопасности воздушного движения.

Ранее мы писали, что жительница Самары получила 20 лет колонии за государственную измену. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

А также в России создано ПО «Сипуха», способное выявить поддельные голоса мошенников.

