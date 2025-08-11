В Самаре судебный пристав предстанет перед судом за превышение полномочий

По данным следствия, в сентябре прошлого года обвиняемая, несмотря на то, что исполнительные требования не были выполнены, составила акт об исполнительных действиях с ложными сведениями. В документе она указала, что земельный участок площадью 241 квадратный метр освобождён от ангара и судебное решение исполнено.