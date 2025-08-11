В Самаре судебный пристав предстанет перед судом за превышение полномочий

Прокуратура Кировского района Самары передала в Кировский районный суд уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя.
Женщине предъявлены обвинения по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший значительный ущерб правам и интересам граждан, организаций или общества).
По данным следствия, в сентябре прошлого года обвиняемая, несмотря на то, что исполнительные требования не были выполнены, составила акт об исполнительных действиях с ложными сведениями. В документе она указала, что земельный участок площадью 241 квадратный метр освобождён от ангара и судебное решение исполнено.
После этого пристав незаконно издала постановление о завершении исполнительного производства, что повредило интересам департамента градостроительства Самары и государства в целом.
