Пожилой мужчина погиб при пожаре в Щучинском районе

11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе при пожаре погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном УМЧС.

Источник: Гродненское областное управление МЧС

Как рассказали в ведомстве, сегодня 8.11 очевидцы сообщили на линию 101, что на частном подворье в д. Потока горит жилой дом. Прибыв к месту вызова, подразделения МЧС установили, что внутри деревянного строения плотное задымление, очаг возгорания находился в одной из жилых комнат. Оказалось, что дом принадлежит 71-летнему мужчине. Соседи рассказали, что накануне пожара видели пенсионера на подворье.

При тушении пожара и проведении разведки огнеборцы обнаружили погибшим хозяина дома. Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил стены, потолок и имущество внутри строения. По одной из версий, к огненному ЧП могло привести неосторожное обращение с огнем при курении.

В ведомстве отметили, что с начала года в Гродненской области неосторожное курение стало причиной 94 пожаров, в которых погибли 23 человек, из них 19 находились в состоянии алкогольного опьянения. За аналогичный период прошлого года неосторожное обращение с огнем при курении привело к 79 возгораниям.