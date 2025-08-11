Пожилой мужчина погиб при пожаре в Щучинском районе

В ведомстве отметили, что с начала года в Гродненской области неосторожное курение стало причиной 94 пожаров, в которых погибли 23 человек, из них 19 находились в состоянии алкогольного опьянения. За аналогичный период прошлого года неосторожное обращение с огнем при курении привело к 79 возгораниям.