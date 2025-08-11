Побежала на кухню, но было поздно: Двухлетний малыш погиб в пожаре, когда его мать отлучилась из-за другого ребенка

В Орловском районе Ростовской области в одном из поселков в многодетной семье произошло большое горе. Двухлетний малыш ненадолго остался без присмотра и включил в сеть кипятильник. Электроприбор спровоцировал пожар, ребенок скончался.
Как сообщили «КП — Ростов-на-Дону» местные жители, родители и дети не живут в поселке постоянно.
— Люди — из соседнего района. В нашем у них есть дом, но обычно он пустует. Супруги приезжают сюда летом как на дачу, — рассказала одна из жительниц поселка.
Этот сезон не стал исключением.
— Семья благополучная, дружная. Муж работает вахтовым методом. Жена находится в декретном отпуске. У супругов было трое детей. Самому младшему около семи месяцев, старшей девочке шесть лет. Погиб средний ребенок, мальчику было два года, — говорит знакомая семьи.
Напомним, по данным ГУ МЧС по Ростовской области, трагедия произошла из-за того, что малыш включил электрокипятильник в сеть в летней кухне. Вещи, находившиеся рядом, вспыхнули почти мгновенно.
В помещении в этот момент кроме крохи никого не было. Как сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону», мать мальчика в это время находилась в доме.
— По предварительным данным, в это время она возилась с младшим ребенком — семимесячным младенцем, — поделился источник.
Женщина спохватилась, когда увидела в окно клубы дыма. Она побежала в летнюю кухню, но было уже поздно. Несмотря на то, что огонь еще не успел распространиться по всему помещению, крохе хватило несколько минут, чтобы отравиться продуктами горения. Он погиб на месте происшествия.
В понедельник, 11 августа, семья простилась с ребенком. Похороны прошли в районе, откуда приехала семья.
Как сообщили в донском следкоме, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
— В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.
Проверку начала и прокуратура. Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства происшествия и проверит, как выполнялись родительские обязанности.
«КП — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким ребенка.
