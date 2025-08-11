Ричмонд
Семь детей получили травмы, пятерых отправили в больницу: В Молдове обрушился аттракцион

Вечером 10 августа в селе Костешты Яловенского района понадобилась помощь нескольким несовершеннолетним.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент в Костештах: семеро детей получили травмы на неисправных качелях.

Вечером 10 августа в селе Костешты Яловенского района понадобилась помощь нескольким несовершеннолетним. Диспетчерат службы неотложной медицинской помощи принял вызов об обрушении карусели.

На месте происшествия выяснилось, что из-за перегруза сломалась часть детской подвесной карусели. В результате 7 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 12 лет получили травмы различной степени тяжести.

Врачи скорой помощи оказали всем пациентам медицинскую помощь на месте, а пятерых ребят доставили в Институт матери и ребёнка для лечения в стационарных условиях.