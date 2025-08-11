Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После пожара в доме в селе Башкирии нашли тело 92-летней женщины

В МЧС Башкирии сообщили о пожаре со смертельным исходом.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 августа, в Мелеузовском районе Башкирии произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, огонь начался в бревенчатом доме размером 5×10 метров на Центральной улице в селе Дарьино. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако после тушения нашли тело 92-летней женщины.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельств произошедшего. На месте работает следователь и дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.