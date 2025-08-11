После пожара в доме в селе Башкирии нашли тело 92-летней женщины

Сегодня, 11 августа, в Мелеузовском районе Башкирии произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, огонь начался в бревенчатом доме размером 5×10 метров на Центральной улице в селе Дарьино. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако после тушения нашли тело 92-летней женщины.
В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельств произошедшего. На месте работает следователь и дознаватель МЧС.
