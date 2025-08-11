Ричмонд
В Самарской области 11 августа ПВО сбила два беспилотника

Сегодня в Самарской области вводился режим «КОВЁР» из-за угрозы атаки БПЛА.

Сегодня в Самарской области вводился режим «КОВЁР» из-за угрозы атаки БПЛА. Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что ограничения уже сняты.

Силами ПВО сбиты два беспилотника, их обломки обнаружены в Большечерниговском районе.

«Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы», — сообщает губернатор в своем телеграм-канале.

Жителей просят не снимать и не публиковать в соцсетях работу ПВО, обломки БПЛА, действия спецслужб и средства защиты объектов, а также сохранять спокойствие.

—-

