В Самарской области 11 августа ПВО сбила два беспилотника

Сегодня в Самарской области вводился режим «КОВЁР» из-за угрозы атаки БПЛА. Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что ограничения уже сняты.
Силами ПВО сбиты два беспилотника, их обломки обнаружены в Большечерниговском районе.
«Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы», — сообщает губернатор в своем телеграм-канале.
Жителей просят не снимать и не публиковать в соцсетях работу ПВО, обломки БПЛА, действия спецслужб и средства защиты объектов, а также сохранять спокойствие.
