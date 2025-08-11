ТАСС: в Москве избили юриста из адвокатской коллегии Сергея Жорина

Адвокат Жорин подтвердил ТАСС информацию об избиении юриста. По его словам, сотрудница его коллегии была жестоко избита в столичном районе на улице проспект Мира. «Напавший на нашу коллегу установлен, но отпущен, отметил Жорин. — В этой связи мы обращаемся к руководству полиции с требованием уделить внимание произошедшему». От дальнейших комментариев адвокат отказался в интересах следствия.