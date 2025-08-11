Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в Москве избили юриста из адвокатской коллегии Сергея Жорина

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Одного из юристов адвокатской коллегии Сергея Жорина жестоко избили в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах столицы.

Источник: РИА "Новости"

«В правоохранительные органы обратилась Шуваева Юлия Владимировна, с ее слов, она была жестоко избита в центре Москвы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, обратившаяся в полицию женщина трудоустроена в коллегии адвоката Сергея Жорина, где оказывает юридические услуги.

Адвокат Жорин подтвердил ТАСС информацию об избиении юриста. По его словам, сотрудница его коллегии была жестоко избита в столичном районе на улице проспект Мира. «Напавший на нашу коллегу установлен, но отпущен, отметил Жорин. — В этой связи мы обращаемся к руководству полиции с требованием уделить внимание произошедшему». От дальнейших комментариев адвокат отказался в интересах следствия.