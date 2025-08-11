Ричмонд
На металлургическом заводе в США произошел взрыв

Утром 11 августа на металлургическом заводе в Клертоне в штате Пенсильвания произошел сильный взрыв. Американские СМИ сообщают, что несколько человек получили травмы, и публикуют видео, на которых над заводом Clairton Coke Works поднимаются клубы дыма. Точной оценки количества пострадавших и масштабов разрушений пока нет.

Источник: AP 2024

Завод принадлежит американской сталелитейной корпорации U.S. Steel и специализируется на производстве каменноугольного кокса, применяемого в металлургии. На заводе, который существует с начала XX века, работает около 1,2 тыс. человек.