На металлургическом заводе в США произошел взрыв

Утром 11 августа на металлургическом заводе в Клертоне в штате Пенсильвания произошел сильный взрыв. Американские СМИ сообщают, что несколько человек получили травмы, и публикуют видео, на которых над заводом Clairton Coke Works поднимаются клубы дыма. Точной оценки количества пострадавших и масштабов разрушений пока нет.