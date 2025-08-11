Ричмонд
Взрыв прогремел на заводе в Пенсильвании, есть пострадавшие. Видео

На заводе сталелитейной компании US Steel в штате Пенсильвания в США произошел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщают американские СМИ.

Взрыв произошел на сталелитейном заводе компании US Steel, указано в материале.

На заводе сталелитейной компании US Steel в штате Пенсильвания в США произошел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщают американские СМИ.

«В понедельник несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне», — указано в сообщении телеканала CBS. Сообщается, что взрыв произошел около 18:00 по Московскому времени.

По словам губернатора штата Джоша Шапиро, на месте работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. Агентство Associated Press заявило, под завалами находятся люди. Данный завод является крупнейшим коксохимическим предприятием в Северной Америке.