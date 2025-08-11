Трамп «почти поехал в Россию» в четвертый раз: когда и зачем он приезжал в РФ раньше

Официально Трамп был в России всего три раза: в 1987, 1996 и 2013 годах.
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 15 августа, «едет в Россию», чтобы увидеться с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление американский лидер сделал в ходе общения с журналистами. Однако позже он заявил, что оговорился и был неправильно понят.
Однако нынешний президент США все же посещал Россию ранее. В июле 1987 года он впервые прибыл в Москву вместе со своей первой женой Иваной. Основной задачей визита было рассмотрение перспектив делового сотрудничества с Советским Союзом. Второй раз был в 1996 году, где пообщался с экс-первым замглавы московского правительства Юрия Лужкова Владимиром Ресиным. Наконец, третий раз Трамп посетил РФ в 2013 году. Тогда в столице проходил конкурс «Мисс Вселенная 2013». Подробнее о визитах американского лидера в Россию — в материале URA.RU.
Первая поездка в РФ не принесла удовольствия.
Чета Трамп в Эрмитаже в 1987 годуФото: Максим Блохин/ТАСС.
В январе 1987 года тогда еще просто предпринимателю и миллиардеру Дональду Трампу было направлено официальное приглашение для визита в СССР. Данная поездка стала для 40-летнего бизнесмена первым визитом в Москву. Основной задачей визита являлось рассмотрение перспектив организации предпринимательской деятельности в Советском Союзе, в том числе обсуждение проекта возведения роскошной гостиницы в партнерстве с советскими властями и туристической фирмой «Интурист». Однако переговорный процесс с представителями советской стороны проходил с трудностями.
Во время пресс-конференции, состоявшейся перед его отбытием из Москвы в Ленинград, где он планировал ознакомиться с рядом новых объектов, Трамп подвел итоги своего пребывания в столице и выразил недовольство действующим в Советском Союзе законодательством. В целом впечатления Трампа от позднего периода существования СССР были сдержанно негативными.
«Я был совершенно не впечатлен. Их [советская] система — катастрофа. Революция — это то, что мы скоро увидим. Все признаки налицо — демонстрации, пикеты. Россия уже вышла из-под контроля, и власти знают это. Это проблема Горбачева. Он правит недостаточно жестко», — сказал Трамп в 1990 году в интервью журналу Playboy.
В подобной ситуации Трамп отказался серьезно рассматривать возможность вложения средств в российскую экономику. Ограничившись памятной фотографией с супругой на фоне достопримечательностей Петергофа и Ленинграда, он завершил свой визит в Советский Союз, не достигнув никаких конкретных договоренностей.
Вторая поездка вновь оказалась безрезультатной.
Трамп с супругой Иваной в Петродворце в 1987 годуФото: Максим Блохин/ТАСС.
В начале ноября 1996 года будущий глава Белого дома посетил Москву во второй раз. Теперь уже вместе с делегацией представителей американской компании U.S. Tobacco. Совместно с этой фирмой он намеревался реализовать в российской столице проект по строительству элитного жилого комплекса, рассчитанного на иностранных предпринимателей.
В декабре того же года Трамп и представители Trump Organisation вновь посетили российскую столицу. В рамках этого визита они провели переговоры с тогдашним первым вице-премьером правительства Москвы Владимиром Ресиным. Ключевым вопросом обсуждения стало возможное строительство жилого комплекса Trump Tower, объем предполагаемых инвестиций в который, по утверждению Трампа, мог достигнуть 300 миллионов долларов. Помимо этого, стороны рассмотрели перспективу участия американского бизнесмена в финансировании еще одного делового центра, в состав которого планировалось включить ледовый каток и масштабный жилой квартал.
Трамп с женой на Дворцовой площади в Санкт-ПетербургеФото: Максим Блохин/ТАСС.
В ходе встречи представители столичных властей пригласили Дональда Трампа принять участие в проектах по обновлению гостиниц «Москва» и «Россия». Помимо этого, ему был представлен архитектор Зураб Церетели, с которым Трамп обсудил возможное возведение отеля в российской столице, а также рассмотрел другие направления сотрудничества.
Позднее Церетели вспоминал, что Дональд Трамп выступил с инициативой установки в Нью-Йорке монумента, посвященного Христофору Колумбу. Предполагалось, что высота памятника превзойдет статую Свободы. Для реализации этого замысла Трамп намеревался предоставить участок земли, расположенный вблизи набережной реки Гудзон. Однако данный проект так и не был осуществлен. Впоследствии памятник Колумбу, созданный Церетели, был передан в дар властям Пуэрто-Рико. Таким образом, Трамп за две поездки не смог наладить бизнес в РФ.
Третья поездка могла стать встречей Трампа и Путина.
Трамп на конкурсе «Мисс Вселенная 2013» в МосквеФото: ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев.
В третий раз Трамп посетил Москву в ноябре 2013 года. Тогда он организовал в столице конкурс «Мисс Вселенная», совладельцем которого он являлся совместно с американской телекомпанией NBC с 1996 по 2015 год.
По данным СМИ, за организацию мероприятия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Трамп получил 14 млн долларов от азербайджанского бизнесмена Араса Агаларова, владельца Crocus Group, а также от других инвесторов. Кроме того, сообщалось о заключении между Трампом и Агаларовым соглашения о строительстве небоскреба Trump Tower в российской столице. Также существуют фотографии, где миллиардер запечатлен вместе с российским артистом Филиппом Киркоровым.
Трамп и Филипп Киркоров на конкурсе «Мисс Вселенная 2013» в МосквеФото: ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев.
В ходе этой поездки будущий президент США рассчитывал на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он даже опубликовал запись в одной из соцсетей, где задавался вопросом о том, станет ли российский лидер его другом.
«Как вы думаете, Путин придет на конкурс? Станет ли он моим новым лучшим другом?», — написал миллиардер в тогдашней соцсети Twitter. Однако встреча так и не состоялась.
Четвертая поездка сорвалась из-за оговорки.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Аляска наша?": оговорка Трампа про Россию взбудоражила блогеров и журналистов.
Глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления перед журналистами сообщил, что приедет в Россию уже в эту пятницу, 15 августа для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News. Однако позже президент США сообщил, что оговорился. Он сказал «I'm going to deal with Russia», что означало фразу «Я еду совершать сделку с Россией». Однако два слова он «проглотил». В результате из-за этого смысл изменился и получилось «Еду в Россию». Встреча Трампа и Путина пройдет на Аляске 15 августа, как и было запланировано ранее.
В будущем, возможно, президент США посетит РФ еще раз.
В Москве выразили мнение, что после прошедших на Аляске переговоров следующая встреча между президентами России и США пройдет на российской территории. Приглашение об этом уже направлено американскому лидеру. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.