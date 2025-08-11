Трамп «почти поехал в Россию» в четвертый раз: когда и зачем он приезжал в РФ раньше

Однако нынешний президент США все же посещал Россию ранее. В июле 1987 года он впервые прибыл в Москву вместе со своей первой женой Иваной. Основной задачей визита было рассмотрение перспектив делового сотрудничества с Советским Союзом. Второй раз был в 1996 году, где пообщался с экс-первым замглавы московского правительства Юрия Лужкова Владимиром Ресиным. Наконец, третий раз Трамп посетил РФ в 2013 году. Тогда в столице проходил конкурс «Мисс Вселенная 2013». Подробнее о визитах американского лидера в Россию — в материале URA.RU.