Рынок в Адлере, на котором продавали убившую 10 человек чачу, закрыли

Расположенный в Адлере рынок «Казачий», где жительницы Краснодарского края продавали некачественную чачу закрыли. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявления местных властей.
Супружеская пара 2 августа приобрела самодельную чачу на рынке в Адлере. После употребления оба были госпитализированы с признаками тяжелого отравления. Позже стало известно о двух мужчинах, оказавшихся в аналогичной ситуации.
Правоохранители 6 августа задержали двух жительниц Краснодарского края, торговавших чачей, от которой умерли туристы. Позже одну из них отправили в следственный изолятор на два месяца.
7 августа в Следственном комитете России сообщили, что по меньшей мере 10 человек погибли от отравления чачей домашнего производства, которую они приобрели на рынке в Сочи. 11 августа СМИ доложили, что от чачи в Адлере погибла еще одна женщина.
При этом после сообщений о первых пострадавших от отравленной чачи, которую предлагали на Казачьем рынке в Адлере, продавщица Этери и ее внучка Олеся продолжили торговать напитком.
«Вечерняя Москва» рассказала, что могло стать причиной гибели потерпевших и как не купить чачу с «отравой».