Писатель Чижов погиб, купаясь в шторм в Балтийском море

КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Писатель Чижов погиб, купаясь в шторм на необорудованном пляже Балтийского моря, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В понедельник днем поступила информация о гибели мужчины в Балтийском море в черте поселка Мечниково. Светлогорский межрайонный следственный отдел СУ СК по Калининградской области организовал доследственную проверку.
«Личность погибшего установлена. Им оказался 58-летний житель Москвы, приехавший в регион на отдых с женой. По предварительным данным, мужчина днем пошел купаться на необорудованном пляже в поселке Мечниково Балтийского городского округа, несмотря на запрет купания из-за сильных волн. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб. Его тело из воды извлечено водолазами МЧС», — говорится в сообщении.
Во время осмотра места происшествия не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления точной причины назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Чижов родился 29 октября 1966 года в Москве. Окончил юридический факультет МГУ. В 1997-м журнал «Соло» опубликовал его первое произведение — повесть «Бесконечный праздник». Среди других известных работ писателя — «Перевод с подстрочника», «Темное прошлое человека будущего» и сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники».