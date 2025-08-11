Писатель Чижов погиб, купаясь в шторм в Балтийском море

«Личность погибшего установлена. Им оказался 58-летний житель Москвы, приехавший в регион на отдых с женой. По предварительным данным, мужчина днем пошел купаться на необорудованном пляже в поселке Мечниково Балтийского городского округа, несмотря на запрет купания из-за сильных волн. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб. Его тело из воды извлечено водолазами МЧС», — говорится в сообщении.