В Сириусе закрыли рынок после массового отравления алкоголем

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 10 августа жительница Уфы скончалась в больнице после отравления метанолом от чачи, купленной на рынке в Сириусе. Официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщала, что в результате употребления домашнего алкоголя, купленного там же, три человека поступили в больницу с признаками токсического воздействия и вскоре скончались. Всего из-за интоксикации алкоголем, проданным на рынке «Казачий», погибли не менее десяти человек.