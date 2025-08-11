Над Оренбургской и Самарской областями сбили пять украинских БПЛА

По данным ведомства, все БПЛА были перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО. Три аппарата были обнаружены и ликвидированы в Оренбургской области, а два — в Самарской.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. В частности, семь дронов были сбиты над Белгородской областью, по пять БПЛА — над Брянской и Калужской областями.
