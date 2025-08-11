Иностранный сотрудник бензоколонки в Москве задержан за домогательства к ребенку: видео

Инцидент произошел в прошлый четверг на 51-м километре МКАД. Женщина на «Киа-Спортейдж» остановилась для заправки, и к ней подошел сотрудник АЗС. Мать вышла из машины с сыном, который держал в руках мягкую игрушку. Заправщик начал заигрывать с ребенком, назвал его красивым и попросил подарить игрушку. Когда мальчик протянул руку, мужчина неожиданно наклонился и поцеловал его в губы. Женщина в шоке быстро заправила автомобиль и обратилась в полицию.