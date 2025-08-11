Над Самаркой и Оренбургской областями сбили дроны ВСУ

В Оренбургской области сбито три украинских БПЛА, в Самарской — два.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в дневные часы 11 августа сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Самарской и Оренбургской областями. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 14.50 до 17.10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Оренбургской области и два — над территорией Самарской области», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
Ранее стало известно, что украинские дроны атаковали территорию Белгородской области. В результате ударов в селе Ясные Зори мужчина получил баротравму и осколочные ранения. Ему была оказана помощь на месте. Пострадала и супружеская пара в поселке Красная Яруга. Госпитализация им также не потребовалась.