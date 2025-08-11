Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Самаркой и Оренбургской областями сбили дроны ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в дневные часы 11 августа сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Самарской и Оренбургской областями. Об этом рассказали в Минобороны.

В Оренбургской области сбито три украинских БПЛА, в Самарской — два.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в дневные часы 11 августа сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Самарской и Оренбургской областями. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 14.50 до 17.10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Оренбургской области и два — над территорией Самарской области», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Ранее стало известно, что украинские дроны атаковали территорию Белгородской области. В результате ударов в селе Ясные Зори мужчина получил баротравму и осколочные ранения. Ему была оказана помощь на месте. Пострадала и супружеская пара в поселке Красная Яруга. Госпитализация им также не потребовалась.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше