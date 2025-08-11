СК проводит проверку после гибели писателя Чижова в Балтийском море

Доследственная проверка организована по факту гибели в Балтийском море писателя Евгения Чижова, информирует Telegram-канал СУ СК РФ по Калининградской области.
Сообщается, что информация о гибели мужчины в Балтийском море в черте поселка Мечниково поступила правоохранителям днем 11 августа. Погибшим оказался 58-летний житель Москвы, приехавший в регион на отдых с женой, говорится в сообщении.
По предварительным данным, днем писатель отправился на необорудованный пляж, и вошел в воду, несмотря на запрет на купание из-за сильных волн. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб, тело извлекли водолазы МЧС, говорится в сообщении.
Признаков насильственной смерти на теле мужчины не нашли, для установления точной причины его гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказали в ведомстве.
Ранее драматург Дмитрий Данилов рассказал о смерти 58-летнего писателя Евгения Чижова (Соминского) в Балтийском море.