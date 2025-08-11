СК проводит проверку после гибели писателя Чижова в Балтийском море

По предварительным данным, днем писатель отправился на необорудованный пляж, и вошел в воду, несмотря на запрет на купание из-за сильных волн. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб, тело извлекли водолазы МЧС, говорится в сообщении.