Стали известны обстоятельства гибели писателя Чижова

Днем в понедельник поступила информация о гибели в Балтийском море в черте поселка Мечниково мужчины. «Личность погибшего установлена, — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ. — Им оказался 58-летний житель Москвы, приехавший в регион на отдых с женой». Днем, по предварительным данным, он пошел купаться на необорудованном пляже в поселке Мечниково, несмотря на запрет купания из-за сильных волн. Самостоятельно выбраться из воды мужчина не смог и погиб. Тело из воды извлечено водолазами МЧС.