Стали известны обстоятельства гибели писателя Чижова

Писатель Чижов, как рассказали правоохранители РИА Новости, погиб, купаясь в шторм на необорудованном пляже под Калининградом.
Днем в понедельник поступила информация о гибели в Балтийском море в черте поселка Мечниково мужчины. «Личность погибшего установлена, — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ. — Им оказался 58-летний житель Москвы, приехавший в регион на отдых с женой». Днем, по предварительным данным, он пошел купаться на необорудованном пляже в поселке Мечниково, несмотря на запрет купания из-за сильных волн. Самостоятельно выбраться из воды мужчина не смог и погиб. Тело из воды извлечено водолазами МЧС.
Погибший — писатель Евгений Чижов, подтвердил агентству источник.
В ходе осмотра места ЧП видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.