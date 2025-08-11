Глава СК России поручил доложить о расследовании нападения на подростка в Самаре

В Самаре 10 августа группа подростков напала на несовершеннолетнего из-за его ремня. Нападение, включающее избиение и унижение пострадавшего, попало на видео и активно распространяется в соцсетях.
По факту инцидента Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство группой лиц».
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Павлу Олейнику доложить о ходе следствия и установленных обстоятельствах дела.
