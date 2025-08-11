Ричмонд
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Тульской области

На железнодорожном переезде у станции Мордвес в Тульской области поезд столкнулся с грузовиком. По информации, водитель выехал перед приближающимся поездом. Информацию передает Официальный канал Московской железной дороги.

Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в канале.

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — указано в telegram-канале.

Происшествие произошло в 17:06 по Московскому времени. По информации, обошлось без пострадавших, а состав не сошел с рельсов. В 19:59 поезд продолжил движение по маршруту.