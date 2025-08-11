«С Украины бы не долетели»: Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России

«С Украины они бы так далеко не долетели. Во-первых, у них мало осталось беспилотников большой дальности. Это, например, турецкие Bayraktar, которых у ВСУ осталось столько, что по пальцам одной руки пересчитать можно, ну, может, двух. Во-вторых, дроны быстро бы обнаружили и сбили российские средства ПВО», — цитирует Попова аif.ru.
Генерал предположил, что беспилотники, атакующие российские города, скорее всего, относятся к средней дальности. Он описал их как аппараты с размахом крыла около 3−4 метров и длиной 3,5 метра, способные нести 6−8 кг взрывчатки. Для обеспечения точности такие дроны запускаются с расстояния примерно 150 км от цели.
Напомним, что за минувшую ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. Кроме того, над Оренбургской и Самарской областями 11 августа в промежутке с 14:50 до 17:10 были сбиты пять украинских беспилотников.