Генерал Попов: ВСУ могли запустить дроны по Нижнему Новгороду и Рязани из России

Запуск беспилотников в направлении Москвы, Нижнего Новгорода и Рязани мог быть осуществлен с территории России. Такое мнение выразил генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов.

Генерал Попов считает, что дроны по регионам РФ могут запускать с территории России.

Запуск беспилотников в направлении Москвы, Нижнего Новгорода и Рязани мог быть осуществлен с территории России. Такое мнение выразил генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГенерал Попов: запустить дроны в Волгоград могли с корабля в Каспийском море.

«Могли запустить некоторые “товарищи” с российской территории. С Украины они бы так далеко не долетели. Во-первых, у них мало осталось беспилотников большой дальности. Во-вторых, дроны быстро бы обнаружили и сбили российские средства ПВО», — сказал Попов в беседе с aif.ru.

Генерал-майор уточнил, что, говоря о дальнобойных дронах, он имел в виду Bayraktar из Турции. Их, по словам эксперта, у Украины остались единицы. Он указал, что атаки на российские города, вероятнее всего, осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов средней дальности.

Попов указал на то, что, предположительно, задействуются БПЛА средней дальности с размахом крыла около 3−4 метров и длиной порядка 3,5 метра. Подобные дроны способны нести взрывное устройство массой 6−8 килограммов. Их максимальная дальность полета составляет не более 400 километров, однако для повышения точности попадания запуск осуществляется примерно за 150 километров до намеченной цели. Военный летчик уточнил, что эти характеристики позволяют сделать вывод о вероятных районах запуска БПЛА.

URA.RU отправило в Министерство обороны запрос с просьбой прокомментировать информацию, озвученную Поповым. Ответ ожидается.

Как URA.RU писало ранее, в ночь на 11 августа системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, запущенных с украинской стороны. Инциденты были зафиксированы, в частности, в Рязанской, Курской, Воронежской и Московской областях.

