Мигранта задержали за принуждение маленького мальчика к поцелую на АЗС в Москве

На заправке в Москве уроженец Узбекистана насильно поцеловал четырехлетнего ребенка в губы, после чего его мать остановила иностранца. Впоследствии его задержали и доставили в полицию. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по городу Москве.