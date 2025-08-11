Стало известно число украинцев, выбравших мирную сделку с Россией

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможности обмена и возвращения территорий в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине, отмечая, что часть регионов может быть передана России. Западные СМИ сообщали, что администрация Трампа предупреждала Киев о риске потери контроля над восточными областями при заключении соглашения, что вызвало обеспокоенность среди европейских лидеров.