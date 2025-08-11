Ричмонд
Стало известно число украинцев, выбравших мирную сделку с Россией

По результатам опроса 88% украинцев хотят мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

88% граждан Украины хотят, чтобы было достигнуто соглашение, заявил Трамп.

«Я видел (результаты — прим. URA.RU) опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможности обмена и возвращения территорий в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине, отмечая, что часть регионов может быть передана России. Западные СМИ сообщали, что администрация Трампа предупреждала Киев о риске потери контроля над восточными областями при заключении соглашения, что вызвало обеспокоенность среди европейских лидеров.

