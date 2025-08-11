Ричмонд
Поезд протаранил выехавший на пути в Тульской области грузовик

Около 17:06 понедельника у станции Мордвес в Тульской области произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Уточняется, что водитель грузовика выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом № 557 сообщением Москва — Имеретинский курорт. Машинист попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, схода подвижного состава нет. Почти через три часа поезд продолжил движение после освобождения путей.

— В связи с ДТП в пути также задерживается пригородный поезд № 6735 Ожерелье — Урванка. Время отклонения от графика 1 час 47 минут, — сообщили в МЖД.