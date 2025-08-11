Ричмонд
Массовое ДТП произошло на СВХ в Москве

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Северо-Восточной хорде в Москве. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— На СВХ (в районе 1-го Казанского просека) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в Telegram-канале департамента.

Движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

До этого на Ходынском бульваре произошло столкновение мотоцикла с электровелосипедом, в результате которого погибли два человека — водитель и пассажир мотоцикла.

6 августа легковой автомобиль и мотоцикл врезались на Кутузовском проспекте на западе Москвы, затруднив движение в районе. В результате ДТП пострадал один человек.