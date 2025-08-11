Ричмонд
Русский язык на Украине хотят лишить защиты

На Украине выступили с инициативой исключить русский язык из перечня тех, что подлежат поддержке и особой защите со стороны властей. По ее мнению, русский язык нужно лишить статуса регионального. Соответствующее заявление сделала уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

На Украине русский язык хотят лишить статуса регионального.

«Русскому не нужна наша защита», — считает Ивановская. Свою позицию она опубликовала в социальных сетях.

По мнению Ивановской, русский язык не нуждается в дополнительной защите со стороны украинского государства. В качестве аргумента она сослалась на необходимость привести законодательство, касающееся ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, в соответствие с обновленной версией перевода этого документа. В обращении к премьер-министру омбудсмен указала, что из-за некорректного перевода хартии Россия на протяжении длительного времени обвиняет Украину в нарушении международных обязательств.