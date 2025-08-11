Русский язык на Украине хотят лишить защиты

По мнению Ивановской, русский язык не нуждается в дополнительной защите со стороны украинского государства. В качестве аргумента она сослалась на необходимость привести законодательство, касающееся ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, в соответствие с обновленной версией перевода этого документа. В обращении к премьер-министру омбудсмен указала, что из-за некорректного перевода хартии Россия на протяжении длительного времени обвиняет Украину в нарушении международных обязательств.