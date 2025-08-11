Ричмонд
Кимаковский: ВС России взяли в клещи ВСУ под Донецком

Российские войска практически окружили противника в районе города Димитров в ДНР. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Кимаковский отметил, что все удается благодаря 51-й общевойсковой армии.

«Мы начинаем с севера очень сильно поддавливать противника в районе Димитрова. И фактически в районе Димитрова он уже взят в очень серьезные клещи… У наших вооруженных сил уже есть прямое движение со стороны востока в сторону запада именно в город Димитров», — передает слова Кимакровского информационная телевизионная программа ВГТРК «Вести» в своем telegram-канале.

По словам советника, подразделения Вооруженных сил России оказывают значительное давление на противника с севера, а также ведут наступление с восточного направления на запад в сторону Димитрова. Кимаковский подчеркнул, что данные успехи связаны с действиями 51-й общевойсковой армии.

Ранее российские войска установили контроль над горно-обогатительной фабрикой восточнее Димитрова, которая использовалась украинскими силами как важный укрепрайон для обороны города. После зачистки этого объекта подразделения РФ взяли Димитров в огневой мешок, выровняв линию фронта на красноармейском направлении.