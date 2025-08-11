Ричмонд
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на ж/д переезде под Тулой

Состав продолжил движение по маршруту спустя три часа после ДТП.

Источник: Аргументы и факты

На железнодорожном переезде в Тульской области пассажирский поезд, направлявшийся из Москвы в Адлер, столкнулся с грузовиком, который выехал на пути, сообщила в своем Telegram-канале Московская железная дорога (МЖД).

ДТП произошло 11 августа в 17.06 по мск на переезде у станции Мордвес.

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом № 557 сообщением Москва — Имеретинский курорт», — говорится в сообщении.

В МЖД рассказали, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, схода вагонов не произошло.

Спустя почти три часа, в 19.59 по мск, поезд продолжил движение по маршруту.

В связи с ДТП от графика на 1 час 47 минут отстал пригородный поезд № 6735 Ожерелье — Урванка, рассказали в МЖД.

Ранее сообщалось, что в Ульяновском области на железнодорожном переезде между станциями Обамза и Путевой Пост грузовик столкнулся с пассажирским поездом сообщением Имеретинский курорт — Пермь. ‌‎