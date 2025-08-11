В США произошёл взрыв на заводе крупной сталелитейной компании, минимум один человек погиб

На заводе в Пенсильвании прогремел взрыв. Видео © Х / Defence Index / AZ Intel.
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил на странице в соцсети Х, что поддерживает контакт с местными властями, а на месте уже работают аварийно-спасательные службы и полиция штата. Под завалами могут находиться люди.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области зафиксировано не менее трёх взрывов. По свидетельствам местных жителей, работает система противовоздушной обороны. Данные о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступали.