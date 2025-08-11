В США произошёл взрыв на заводе крупной сталелитейной компании, минимум один человек погиб

На сталелитейном заводе компании US Steel в Пенсильвании произошёл мощный взрыв. Как сообщает телеканал CBS, в результате один человек погиб, двое пропали без вести, десятки получили ранения. ЧП произошло в понедельник около 11:00 по местному времени (18:00 мск) на предприятии в городе Клэртон.